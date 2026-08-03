O Milladoiro estrena un nuevo punto de información turística y atención al peregrino hasta octubre
El servicio funcionará del 3 de agosto al 3 de octubre en una nueva caseta de madera situada junto a la Casa da Cultura y ofrecerá información tanto a peregrinos como a visitantes
El Concello de Ames ha puesto en marcha este lunes el punto de atención al peregrino e información turística de O Milladoiro, un servicio que permanecerá operativo hasta el próximo 3 de octubre gracias a la colaboración con la Asociación de Amigos del Camino Portugués en Ames e Teo (Ascampor).
Como principal novedad, este año el servicio se presta desde una caseta de madera instalada en el entorno de la Casa da Cultura de O Milladoiro. El horario de atención será de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas, permaneciendo cerrado los domingos y festivos.
El alcalde de Ames y concejal de Turismo, Blas García, visitó este lunes las nuevas instalaciones acompañado por la técnica municipal de Turismo, Sonia Moure; la gerente del Albergue do Milladoiro y representante de Ascampor, Eugenia González; y las dos personas encargadas de atender el servicio, Daniel Lorenzo y Antonio Llecha.
El objetivo de este punto es ofrecer información y asistencia a los peregrinos que recorren el Camino Portugués, al tiempo que da a conocer entre visitantes y residentes la oferta cultural, patrimonial y turística del municipio.
La iniciativa forma parte de la colaboración que el Concello mantiene con Ascampor, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la promoción del Camino de Santiago y a la acogida de peregrinos. La asociación gestiona desde 2017 el albergue de O Milladoiro y desarrolla proyectos de inclusión social y primer empleo vinculados a la actividad jacobea.
Según los datos de años anteriores, el perfil mayoritario de las personas atendidas corresponde al de una mujer adulta, de nacionalidad española y peregrina. Con este servicio, el Concello busca reforzar la atención a quienes recorren el Camino y potenciar el papel de O Milladoiro como puerta de entrada a Santiago de Compostela.