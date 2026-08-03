La Xunta licita la construcción de 79 viviendas públicas en O Milladoiro por más de 14,7 millones
El edificio se levantará en una parcela cedida por el Concello de Ames y contará con cinco plantas de viviendas, dos sótanos con garajes y trasteros, además de un local comercial
El Consello de la Xunta ha autorizado este lunes la licitación del contrato de ejecución de las obras de construcción de 79 viviendas de promoción pública (VPP), que se construirán en la parcela 1 (S-15), en la calle Agriños, en O Milladoiro, en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Ames.
El importe de licitación del contrato superará los 14,7 millones de euros (14.756.088,53 euros). La parcela donde se situarán las VPP tiene una superficie aproximada de 1.725,00 metros cuadrados y la edificación proyectada tendrá una superficie construida total de 9.223,80 metros cuadrados sobre rasante y 3.111,61 metros cuadrados bajo rasante, con una superficie total de 12.335,41 metros cuadrados.
En conjunto, el edificio previsto constará de una planta de dos sótanos destinados a garajes, trasteros y locales de instalaciones, que ocupará toda la superficie de la parcela; una planta baja dedicada a dos soportales de uso público, tres portales de acceso, locales de instalaciones, reserva para el almacén de contenedores de la basura, cuartos de limpieza, y comercial; y cinco plantas altas y ático para uso como vivienda.