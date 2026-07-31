O Milladoiro celebra este viernes la XV edición del Millarock con cinco bandas y actividades para todos los públicos

La banda de Sigüeiro, Familia Caamagno Aigi Boga

O Milladoiro acoge hoy, viernes 31, la XV edición del Millarock, una de las citas musicales más consolidadas del verano en Ames. El festival, organizado por el departamento de Cultura del Concello en colaboración con la Rede Cultural de la Deputación da Coruña, reunirá a cinco bandas y ofrecerá una programación gratuita pensada para públicos de todas las edades.

La jornada comenzará a las 19.00 horas en el Anfiteatro do Milladoiro con la propuesta Merenda Rock, organizada por la escuela A Casa do Rock, que incluirá talleres musicales para el público infantil y un concierto didáctico. En este mismo escenario actuará también Tentáculo Rock, banda ganadora del certamen Quero Cantar de la Diputación de A Coruña.

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A partir de las 21.30 horas, la actividad se trasladará a la Travesía do Porto, donde se celebrarán los conciertos de Extrema Función, Familia Caamagno, Sr. Salvaje y Factoría de Subsistencia, en un cartel que combina grupos consolidados del rock gallego con formaciones emergentes.

Además de la programación musical, el festival volverá a apostar por la inclusión. El Concello pondrá a disposición del público mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva y habilitará una plataforma adaptada para personas con movilidad reducida, con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de los conciertos en igualdad de condiciones.

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El Millarock dará además el pistoletazo de salida a Ames en Festas, un programa que encadenará diez días consecutivos de actividades y actuaciones musicales entre O Milladoiro y Bertamiráns.