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Ames

La Xunta impulsará el futuro parque empresarial de Portanxil-Pegariños en Ames

Xestur prevé licitar el plan de ordenación del polígono en el último trimestre de este año tras la reunión entre María Jesús Lorenzana y Blas García

Redacción Santiago
28/07/2026 18:56
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La sociedad Xestión do Solo de Galicia (Xestur) prevé iniciar en septiembre la tramitación para licitar el Plan Estructurante de Ordenación del Suelo Empresarial
Concello de Ames
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La Xunta desarrollará el futuro parque empresarial de Portanxil-Pegariños, situado en Bertamiráns (Ames), con el objetivo de ampliar la oferta de suelo industrial en el municipio. Así lo anunció la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, tras reunirse este martes en Santiago con el alcalde de Ames, Blas García.

La sociedad Xestión do Solo de Galicia (Xestur) prevé iniciar en septiembre la tramitación para licitar el Plan Estructurante de Ordenación del Suelo Empresarial (Peose) del polígono durante el último trimestre de este año.

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Durante el encuentro, ambas administraciones abordaron las necesidades de suelo empresarial del municipio y las posibilidades de crecimiento del actual polígono industrial de Bertamiráns. Lorenzana destacó la ubicación estratégica del futuro parque, por su conexión con la carretera de la Costa da Morte, la autovía Santiago-Noia y la AP-9.

Por su parte, Blas García aseguró que el crecimiento de Ames hace necesaria la creación de nuevo suelo industrial para generar oportunidades de empleo y mostró la disposición del Concello a colaborar con la Xunta en el desarrollo del proyecto. Además, Ames cuenta con el distintivo de Concello Emprendedor, una iniciativa autonómica para facilitar la implantación de empresas y agilizar el acceso al suelo industrial.

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