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Ames

Arde un coche en Ames y el fuego daña a vehículos estacionados en sus proximidades

Europa Press
25/07/2026 21:17
112 Emergencias
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Un incendio originado en un coche en el centro de O Milladoiro, en Ames, lo ha dejado completamente calcinado y, a su vez, ha dañado a varios vehículos que estaban estacionados en sus proximidades.

El fuego ocurrió en la madrugada de este sábado, ha informado el GES de Brión. Este equipo de emergencias recibió el aviso del 112 Galicia en torno a las 04.20 y acudió hasta el lugar de los hechos, a donde también se desplazaron la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico. Además, se movilizó personal de mantenimiento de carreteras.

Una vez allí, los efectivos de extinción se encargaron de apagar las llamas, que, según han explicado, calcinaron el turismo "por completo" y causaron daños en los que estaban a su alrededor.

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