O Milladoiro estrenará un torneo de baloncesto 3x3 durante las Festas da Madalena

Actividad de baloncesto celebrada en el Día del Deporte de Ames Archivo. Concello de Ames

El pabellón polideportivo de O Milladoiro acogerá el próximo 1 de agosto la primera edición del torneo 3x3 Festas da Madalena, una nueva actividad deportiva incluida en la programación festiva de Ames. La cita combinará competición, música y ambiente festivo en torno a una de las modalidades más populares del baloncesto.

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El torneo se disputará entre las 10.00 y las 21.00 horas y estará abierto a jugadores y jugadoras de las categorías premini, mini, U13, U15, U17 y sénior, con competición tanto masculina como femenina. La inscripción tiene un coste de 10 euros y, en el caso de los menores de edad, será necesaria una autorización de sus progenitores o tutores.

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La modalidad 3x3 enfrenta a equipos de tres jugadores en una única canasta y se ha consolidado como una de las disciplinas de mayor crecimiento del baloncesto, formando parte del programa olímpico y de las competiciones oficiales de la FIBA.