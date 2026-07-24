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Ames

O Milladoiro estrenará un torneo de baloncesto 3x3 durante las Festas da Madalena

La primera edición se celebrará el 1 de agosto y reunirá a participantes desde categoría premini hasta sénior

Redacción Santiago
24/07/2026 18:06
Actividad de baloncesto celebrada en el Día del Deporte de Ames
Actividad de baloncesto celebrada en el Día del Deporte de Ames
Archivo. Concello de Ames
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El pabellón polideportivo de O Milladoiro acogerá el próximo 1 de agosto la primera edición del torneo 3x3 Festas da Madalena, una nueva actividad deportiva incluida en la programación festiva de Ames. La cita combinará competición, música y ambiente festivo en torno a una de las modalidades más populares del baloncesto.

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El torneo se disputará entre las 10.00 y las 21.00 horas y estará abierto a jugadores y jugadoras de las categorías premini, mini, U13, U15, U17 y sénior, con competición tanto masculina como femenina. La inscripción tiene un coste de 10 euros y, en el caso de los menores de edad, será necesaria una autorización de sus progenitores o tutores.

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La modalidad 3x3 enfrenta a equipos de tres jugadores en una única canasta y se ha consolidado como una de las disciplinas de mayor crecimiento del baloncesto, formando parte del programa olímpico y de las competiciones oficiales de la FIBA.

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