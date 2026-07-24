José Manuel Dacosta e Isolina Martínez serán los pregoneros de Ames en Festas 

La presentación del cartel de las fiestas

El presidente del SD Milladoiro, José Manuel Dacosta, y la maestra filloeira Isolina Martínez serán los pregoneros de Ames en Festas 2026, que se celebrará del 31 de julio al 9 de agosto entre O Milladoiro y Bertamiráns. El Concello mantiene así su apuesta por reconocer a figuras vinculadas a la vida social y cultural del municipio.

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Dacosta será el encargado de abrir las fiestas de A Madalena, en O Milladoiro, en reconocimiento a la trayectoria del SD Milladoiro, que esta temporada firmó un curso histórico con los ascensos de sus dos equipos juveniles: el Xuvenil A a Liga Galega y el Xuvenil B a Segunda Futgal.

Por su parte, Isolina Martínez, de 87 años y conocida por su labor como maestra filloeira, pronunciará el pregón de clausura de las fiestas de la Peregrina en Bertamiráns. La homenajeada aseguró sentirse muy contenta por participar en unas fiestas que recuerda con especial cariño: " sempre foron moi boas. Os Satélites, Pucho Boedo... sempre pasaron por aquí os mellores artistas".

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La programación de Ames en Festas 2026 volverá a unir las fiestas de A Madalena y la Peregrina en diez días consecutivos de actividades, con actuaciones de orquestas, conciertos y propuestas para todos los públicos. Además, el Concello mantendrá las medidas de accesibilidad para facilitar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de las celebraciones.