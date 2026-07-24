Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ames

Ames homenajea a As Maianas con la Medalla del Concello en el acto del Día de Galicia

El grupo de cantareiras recibió el reconocimiento por su trayectoria y su contribución a la difusión de la música tradicional gallega

Redacción Santiago
24/07/2026 11:34
As Maianas
As Maianas reciben el reconocimiento
Concello de Ames
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Ames celebró este jueves el acto institucional del Día de Galicia en el Pazo da Peregrina, donde rindió homenaje al grupo de cantareiras As Maianas, que recibió la Medalla del Concello en reconocimiento a su trayectoria y a su labor en la promoción de la música tradicional gallega. El acto contó con la participación del alcalde, Blas García, los portavoces de los grupos municipales y la actuación musical de Felisa Segade junto a las homenajeadas.

Decenas de personas durante una manifestación convocada por el BNG con motivo del Día da Patria Galega

El 25 de julio vuelve a tomar las calles: el BNG centra el Día de Galicia con su manifestación en Santiago

Más información

Durante su intervención, Blas García destacó que el mayor logro de As Maianas ha sido "conseguir que moitas persoas volveran mirar a música tradicional con orgullo" y que niños y niñas descubrieran las panderetas, las cunchas o el canto tradicional "como algo propio". Además, anunció que el Concello iniciará los trámites para que la actual playa fluvial de Tapia pase a denominarse Praia Fluvial Maximino Viaño, en homenaje al exalcalde.

ames en festas 2026-1

Ames presenta dez días de festas con grandes orquestras, De Ninghures e o Festival Emerxente

Más información

Formado en Ames en 2007, As Maianas ha desarrollado una trayectoria vinculada a la difusión de la música tradicional gallega con composiciones propias, actuaciones por toda Galicia y proyectos como el Festival de Música Tradicional Val da Maía o el Serán da Maía. El acto concluyó con la interpretación del himno gallego a cargo de Felisa Segade y las integrantes del grupo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

As Maianas

Ames homenajea a As Maianas con la Medalla del Concello en el acto del Día de Galicia
redacción santiago
El ideal gallego

Ames implantará un horario de atracciones sin ruido durante sus fiestas
redacción santiago
casa do concello de ames

Las fiestas de Ames contarán con dos jornadas de actividades infantiles gratuitas
redacción santiago
WhatsApp Image 2026-07-20 at 14.06.19

Nico Collazo logra el bronce en el Campeonato de España sub-20 y lidera la buena actuación del atletismo de Ames
Redacción