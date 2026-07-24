Ames homenajea a As Maianas con la Medalla del Concello en el acto del Día de Galicia

As Maianas reciben el reconocimiento Concello de Ames

El Concello de Ames celebró este jueves el acto institucional del Día de Galicia en el Pazo da Peregrina, donde rindió homenaje al grupo de cantareiras As Maianas, que recibió la Medalla del Concello en reconocimiento a su trayectoria y a su labor en la promoción de la música tradicional gallega. El acto contó con la participación del alcalde, Blas García, los portavoces de los grupos municipales y la actuación musical de Felisa Segade junto a las homenajeadas.

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Durante su intervención, Blas García destacó que el mayor logro de As Maianas ha sido "conseguir que moitas persoas volveran mirar a música tradicional con orgullo" y que niños y niñas descubrieran las panderetas, las cunchas o el canto tradicional "como algo propio". Además, anunció que el Concello iniciará los trámites para que la actual playa fluvial de Tapia pase a denominarse Praia Fluvial Maximino Viaño, en homenaje al exalcalde.

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Formado en Ames en 2007, As Maianas ha desarrollado una trayectoria vinculada a la difusión de la música tradicional gallega con composiciones propias, actuaciones por toda Galicia y proyectos como el Festival de Música Tradicional Val da Maía o el Serán da Maía. El acto concluyó con la interpretación del himno gallego a cargo de Felisa Segade y las integrantes del grupo.