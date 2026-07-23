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Ames

Las fiestas de Ames contarán con dos jornadas de actividades infantiles gratuitas

Habrá hinchables, juegos de agua y fiesta de la espuma el 1 de agosto en O Milladoiro y el 8 de agosto en Bertamiráns

Redacción Santiago
23/07/2026 19:11
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Las fiestas de la Madalena, en O Milladoiro, y de la Peregrina, en Bertamiráns, volverán a reservar un espacio para los más pequeños con la celebración de dos jornadas de actividades infantiles gratuitas organizadas con la colaboración del Concello de Ames dentro de la programación de Ames en Festas 2026.

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La primera cita tendrá lugar el sábado 1 de agosto, coincidiendo con el segundo día de las fiestas de la Madalena, en el paseo da Igualdade, junto al pabellón de O Milladoiro. La segunda se celebrará el sábado 8 de agosto en el parque do Ameneiral, en Bertamiráns, durante las fiestas de la Peregrina.

En ambas jornadas, las actividades se desarrollarán entre las 18.00 y las 21.00 horas. Los niños y niñas podrán disfrutar de un hinchable acuático, otro de recorrido, un castillo hinchable de saltos y una fiesta de la espuma, además de música y otras propuestas pensadas para el público infantil.

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Con esta iniciativa, el Concello busca ofrecer alternativas de ocio para las familias y ampliar la programación festiva con actividades adaptadas a los más pequeños durante las celebraciones de verano en Ames.

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