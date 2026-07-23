Ames implantará un horario de atracciones sin ruido durante sus fiestas

Unas niñas disfrutando de las atracciones Archivo IG

El Ames en Festas 2026 incorporará este verano un horario diario de atracciones sin ruido para favorecer que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas en igualdad de condiciones. La medida se aplicará tanto en las fiestas de A Madalena, en O Milladoiro, como en las de la Peregrina, en Bertamiráns.

Las atracciones de feria permanecerán sin música todos los días entre las 19.00 y las 21.00 horas, una iniciativa pensada especialmente para personas con hipersensibilidad sensorial o trastorno del espectro autista, aunque estará abierta a toda la ciudadanía.

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Las medidas de accesibilidad también llegarán al Millarock, que abrirá la programación festiva el próximo 31 de julio. El festival volverá a disponer de mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva, un recurso que el Concello estrenó durante las Prebadaladas de 2024 y que repite este año.

Además, el recinto contará con una plataforma elevada con rampa para facilitar el seguimiento de los conciertos a las personas con movilidad reducida.

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El Millarock celebrará su decimoquinta edición en la Travesía do Porto y el Anfiteatro do Milladoiro con las actuaciones de Tentáculo Rock, Sr. Salvaje, Familia Caamagno, Extrema Función y Factoría de Subsistencia, además de las actividades musicales y talleres organizados por A Casa do Rock.