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Ames

Nico Collazo logra el bronce en el Campeonato de España sub-20 y lidera la buena actuación del atletismo de Ames

María Estévez fue quinta en los 3.000 metros obstáculos y Lucas Pena terminó decimosexto en la misma prueba masculina durante el campeonato disputado en Albacete

Redacción .
Redacción .
20/07/2026 17:59
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Nico Collazo con el bronce en los 5.000 metros marcha
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El atletismo de Ames firmó una destacada actuación en el Campeonato de España sub-20 al aire libre, disputado este fin de semana en Albacete, con un balance de un bronce, un quinto puesto y una decimosexta posición para los tres representantes del municipio.

El mejor resultado llegó de la mano de Nico Collazo, del Ames Atletismo Savante, que se colgó la medalla de bronce en la prueba de 5.000 metros marcha con un tiempo de 20:15.65

El atleta amesano acudía al campeonato como líder del ranking nacional de la categoría tras acreditar una marca de 20:02.46 lograda el pasado mes de junio en O Pereiro de Aguiar.

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También destacó María Estévez, de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, que finalizó en una meritoria quinta posición en los 3.000 metros obstáculos con un registro de 11:12.37. La atleta continúa así una brillante temporada en la que ya conquistó el oro en el Campeonato de España de campo a través.

Por su parte, Lucas Pena, también integrante de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, concluyó decimosexto en los 3.000 metros obstáculos masculinos tras completar la prueba en 10:12.30.

El Campeonato de España sub-20 reunió en el Estadio Universitario de Albacete a 830 atletas nacidos en 2007 y 2008, en la principal cita del calendario nacional de la categoría, organizada por la Real Federación Española de Atletismo en colaboración con la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha, el Instituto Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de Albacete.

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