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Ames

Tapia acogerá el 25 de julio la II Regata Provincial de Ames y el XXXV Descenso do Tambre

Las inscripciones para participar permanecerán abiertas hasta el martes 21 de julio y las pruebas reunirán a deportistas de toda Galicia

Redacción
18/07/2026 11:46
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La edición pasada de la regata
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Tapia celebrará el próximo 25 de julio una jornada dedicada al piragüismo con la celebración de la II Regata Provincial de Ames y del XXXV Descenso do Tambre. Las dos pruebas, organizadas por el Concello de Ames, el Club Ribeiras do Tambre, la Deputación da Coruña y la Federación Galega de Piragüismo, reunirán a deportistas de distintas categorías en la playa fluvial de Tapia y mantendrán abierto el plazo de inscripción hasta el martes 21 de julio.

La jornada comenzará a las 12.00 horas con el XXXV Descenso do Tambre, una prueba de 5,4 kilómetros entre Portomouro y la playa fluvial de Tapia dirigida a las categorías juvenil, sénior y veteranos en las modalidades K-1 y C-1. La competición está abierta a clubes y secciones de piragüismo de toda España con licencia federativa en vigor.

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Ya por la tarde, a partir de las 16.00 horas, se disputará la II Regata Provincial de Ames, segunda cita del V Circuito Deputación da Coruña de Piragüismo en Augas Tranquilas, que recorrerá distintos municipios de la provincia durante los meses de julio, agosto y septiembre. La prueba estará dirigida a las categorías de formación, desde prebenjamín hasta cadete, sobre un recorrido de 1.500 metros.

La concejala de Deportes, Susana Señorís, destacó "a tradición e os grandes deportistas que temos no concello de Ames na modalidade deportiva do piragüismo" y señaló que el Concello vuelve a apostar por acoger una de las pruebas del circuito provincial y por organizar "Descenso do Tambre, que é un dos eventos deportivos máis antigos deste concello".

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El plazo para inscribirse en ambas competiciones permanecerá abierto hasta el martes 21 de julio a través de la aplicación web de la Federación Galega de Piragüismo. Además, este año la cita coincide con el 40 aniversario del Club Ribeiras do Tambre, una de las entidades de referencia de este deporte en Ames.

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