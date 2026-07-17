Ames autoriza pantallas en las terrazas para seguir la final del Mundial

La autorización estará limitada exclusivamente a la emisión de la final y obligará a los establecimientos a respetar la normativa vigente. Cedida

El Concello de Ames autorizará de forma excepcional la instalación de pantallas en las terrazas de los establecimientos hosteleros para seguir la final del Mundial de fútbol, que enfrentará este domingo 19 de julio a las selecciones de España y Argentina.

La medida, recogida en un bando municipal, permitirá a los locales retransmitir el encuentro en sus terrazas con el objetivo de facilitar que la ciudadanía pueda disfrutar del partido en grupo y, al mismo tiempo, contribuir a dinamizar la actividad de la hostelería del municipio.

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La autorización estará limitada exclusivamente a la emisión de la final y obligará a los establecimientos a respetar la normativa vigente. Entre las condiciones fijadas por el Concello figuran mantener el volumen en un nivel moderado para evitar molestias al vecindario y cumplir los horarios autorizados para el funcionamiento de las terrazas, cesando la emisión una vez finalice el partido o se alcance la hora de cierre establecida.