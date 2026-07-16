Nico Collazo en una competición de este año

Tres atletas de Ames competirán este fin de semana en el Campeonato de España sub-20 de atletismo, que se celebrará los días 18 y 19 de julio en el Estadio Universitario de Albacete. La cita reunirá a 830 deportistas de todo el país y servirá además como antesala del Mundial de la categoría, previsto para el próximo mes de agosto en Oregón (Estados Unidos).

La representación amesana estará formada por Nico Collazo, del Ames Atletismo Savante, y María Estévez y Lucas Pena, ambos de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra. Los tres forman parte de la expedición gallega, integrada por 55 atletas.

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Entre ellos destaca Nico Collazo, que parte con la mejor marca de inscripción en los 5.000 metros marcha y aspira tanto al título nacional como a una de las plazas para el Campeonato del Mundo sub-20.

Por su parte, María Estévez y Lucas Pena competirán en los 3.000 metros obstáculos. La atleta amesana compartirá prueba con las hermanas Demeku y Debritu Paniagua, mientras que Lucas Pena buscará un buen resultado en la competición masculina de una de las pruebas más exigentes.

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Los tres atletas llegan al Campeonato de España tras firmar una destacada actuación en el Campeonato de Galicia sub-20. Nico Collazo se proclamó campeón autonómico en los 5.000 metros marcha, mientras que María Estévez logró el oro y Lucas Pena la plata en los 800 metros, mejorando además sus marcas personales.