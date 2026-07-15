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Ames

El pleno de Ames aprueba solicitar una ayuda de 2 millones para construir el mercado municipal

La petición se realizará mediante un convenio con la Xunta y la Diputación para financiar un proyecto de 3,29 millones incluido en el plan Conecta Ames

Redacción
15/07/2026 18:30
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El pleno extraordinario y urgente de hoy celebrado en el concello de Ames
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El pleno extraordinario y urgente del Concello de Ames aprobó este miércoles solicitar una subvención nominativa de dos millones de euros para financiar la construcción del futuro mercado municipal de abastos de Bertamiráns. La ayuda se tramitará a través de un convenio de colaboración con la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña.

La propuesta salió adelante con los votos a favor del Gobierno municipal y del PP, mientras que BNG y Espazo Común optaron por la abstención.

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El proyecto, integrado en el plan Conecta Ames y vinculado a los fondos europeos Feder 2021-2027, cuenta con un presupuesto total de 3.293.003,90 euros. La previsión es que la Xunta aporte un millón de euros, la Diputación otro millón y que el Ayuntamiento asuma los 1,29 millones restantes, repartidos entre las anualidades de 2026, 2027 y 2028.

Durante el debate, los grupos de la oposición mostraron dudas sobre la viabilidad económica del mercado, su modelo de gestión y el impacto que tendrá en las cuentas municipales, aunque el PP respaldó la solicitud al considerar positivo captar financiación de otras administraciones.

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Por su parte, el alcalde, Blas García, defendió que el acuerdo permitirá reducir en dos millones de euros el esfuerzo económico que deberá realizar el Concello dentro del plan Conecta Ames y aseguró que el mercado servirá para dinamizar el comercio local y fomentar los productos de proximidad.

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