Glasgow 15 e Del otro lado protagonizan a segunda cita dos Seráns de Ames
As dúas bandas que ensaian na Factoría actuarán este xoves 16 de xullo no campo da festa de Biduído dentro da programación cultural de verán
Os Seráns de Ames continúan esta semana coa súa segunda cita, que terá lugar este xoves 16 de xullo, a partir das 21.00 horas, no campo da festa de Biduído. A xornada estará protagonizada polos grupos Glasgow 15 e Del otro lado, dúas bandas amesás que ensaian no local municipal A Factoría e que compartirán escenario nun concerto organizado pola Concellaría de Mocidade.
A iniciativa busca dar visibilidade ao talento musical emerxente do municipio e ofrecer aos grupos locais un espazo para presentar o seu traballo en directo. A concelleira de Mocidade, Beatriz Martínez, destaca que este tipo de propostas contribúen a apoiar á mocidade creadora e a fortalecer a comunidade musical de Ames.
O concerto arrancará ás 21.00 horas con Del otro lado, unha banda formada por cinco mozos apaixonados polo rock que leva dous anos ensaiando na Factoría e iniciando a súa traxectoria musical. Ás 21.45 horas será a quenda de Glasgow 15, grupo de versións que ofrecerá un repertorio con temas de diferentes estilos musicais.
A programación dos Seráns de Ames continuará o 13 de agosto en Cruxeiras coa actuación das Maianas e rematará o 27 de agosto na praia fluvial de Tapia cunha tarde de contacontos, xogos populares, teatro e música tradicional a cargo da Asociación Cultural Retranqueiros.