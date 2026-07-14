Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ames

Ames reordena as prazas PMR da Casa do Concello e mellora a súa accesibilidade

O Concello reubica as prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida, crea unha terceira e prepara actuacións para facilitar o acceso á Casa Consistorial

Redacción
14/07/2026 17:45
prazas PMR-3 (1)
A intervención elimina a necesidade de acceder ás prazas a través da rúa Ameneiral
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Concello de Ames reorganizou as prazas de aparcamento reservadas para persoas con mobilidade reducida (PMR) situadas na contorna da Casa do Concello, unha actuación que inclúe a súa reubicación, a creación dunha nova praza e unha futura mellora da accesibilidade no acceso ao edificio municipal.

Screenshot

Glasgow 15 e Del otro lado protagonizan a segunda cita dos Seráns de Ames

Más información

A intervención elimina a necesidade de acceder ás prazas a través da rúa Ameneiral, de carácter peonil, facilitando un acceso máis cómodo e seguro para as persoas usuarias. Coa nova distribución, as dúas prazas existentes pasan a ser tres: dúas sitúanse xunto á Casa do Concello, con acceso desde a rúa Alcalde Lorenzo, e a terceira localízase no aparcamento situado xunto ao supermercado Carrefour, con entrada pola rúa Pesqueiras.

festival emerxente-1

Lg1do encabezará a segunda edición do Festival Emerxente de Ames

Más información

A actuación completarase cunha intervención para mellorar a accesibilidade tanto na contorna como na entrada principal da Casa Consistorial, co obxectivo de avanzar na eliminación de barreiras arquitectónicas e reforzar a accesibilidade universal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

prazas PMR-3 (1)

Ames reordena as prazas PMR da Casa do Concello e mellora a súa accesibilidade
Redacción
Screenshot

Glasgow 15 e Del otro lado protagonizan a segunda cita dos Seráns de Ames
Redacción
festival emerxente-1

Lg1do encabezará a segunda edición do Festival Emerxente de Ames
Redacción
xornada comedores-1

Ames reivindica su modelo de comedores escolares en una jornada sobre alimentación y sostenibilidad
Redacción