Ames reordena as prazas PMR da Casa do Concello e mellora a súa accesibilidade
O Concello reubica as prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida, crea unha terceira e prepara actuacións para facilitar o acceso á Casa Consistorial
O Concello de Ames reorganizou as prazas de aparcamento reservadas para persoas con mobilidade reducida (PMR) situadas na contorna da Casa do Concello, unha actuación que inclúe a súa reubicación, a creación dunha nova praza e unha futura mellora da accesibilidade no acceso ao edificio municipal.
A intervención elimina a necesidade de acceder ás prazas a través da rúa Ameneiral, de carácter peonil, facilitando un acceso máis cómodo e seguro para as persoas usuarias. Coa nova distribución, as dúas prazas existentes pasan a ser tres: dúas sitúanse xunto á Casa do Concello, con acceso desde a rúa Alcalde Lorenzo, e a terceira localízase no aparcamento situado xunto ao supermercado Carrefour, con entrada pola rúa Pesqueiras.
A actuación completarase cunha intervención para mellorar a accesibilidade tanto na contorna como na entrada principal da Casa Consistorial, co obxectivo de avanzar na eliminación de barreiras arquitectónicas e reforzar a accesibilidade universal.