Lg1do encabezará a segunda edición do Festival Emerxente de Ames
O certame, que se celebrará o 6 de agosto no parque do Ameneiral, reunirá tamén a Alddara, Fran Saint Laurent, Metan e Dupliss para dar visibilidade ao talento musical emerxente
O parque do Ameneiral, en Bertamiráns, acollerá o vindeiro 6 de agosto a segunda edición do Festival Emerxente, unha iniciativa impulsada polo Concello de Ames para ofrecer un escenario aos novos artistas da contorna. O cartel estará encabezado por Lg1do e completarase coas actuacións de Alddara, Fran Saint Laurent, Metan e Dupliss, dentro da programación de Ames en Festas 2026.
Na presentación do festival, o alcalde e concelleiro de Cultura, Blas García, destacou que o proxecto naceu a partir da proposta de dous mozos da contorna e subliñou a importancia de apoiar aos artistas locais e á música urbana.
Pola súa banda, a concelleira de Mocidade, Beatriz Martínez, mostrou a súa satisfacción pola continuidade dunha iniciativa que busca dar visibilidade á nova xeración de músicos galegos.
O festival contará como cabeza de cartel con Lg1do, artista de Santa Comba que se consolidou como unha das promesas da música urbana en galego tras situar un dos seus temas entre os éxitos virais de Spotify. Xunto a el actuarán Alddara, Fran Saint Laurent, Metan e Dupliss, representantes de diferentes estilos urbanos que coincidiron en destacar a importancia deste tipo de eventos para darse a coñecer e crear vínculos entre artistas emerxentes.
Os impulsores do festival, Daniel Prieto (PRTO) e Pelayo González (Lepayitss), explicaron que o obxectivo é consolidar unha cita de referencia para a música urbana galega, combinando artistas xa recoñecidos con novos talentos que buscan abrirse paso no panorama musical.