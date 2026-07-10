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Diario de Ferrol

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Ames

Ames reivindica su modelo de comedores escolares en una jornada sobre alimentación y sostenibilidad

El alcalde, Blas García, destaca que el servicio atiende ya a cerca de 1.500 escolares y que el Ayuntamiento destina más del 20 % de su presupuesto a educación

Redacción
10/07/2026 15:41
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O Concello de Ames participou este venres na xornada O futuro dos comedores escolares: alimentación, saúde e sostibilidade, organizada pola Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) e ConsumES na Cidade da Cultura, onde expuxo o seu modelo municipal de comedores escolares.

O alcalde, Blas García, explicou a evolución do servizo desde a súa posta en marcha no curso 2005-2006, cando contaba con dous comedores e uns 300 usuarios. Na actualidade, a rede municipal dispón de sete comedores —que serán oito coa apertura do novo CEIP do Milladoiro—, dúas cociñas, tres vehículos de reparto e atende preto de 1.500 escolares.

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Durante a mesa dedicada aos modelos de xestión dos comedores, García destacou que Ames conta cunha nutricionista municipal encargada de elaborar os menús e adaptalos ás distintas necesidades alimentarias do alumnado. Tamén sinalou que o Concello xa cumpría practicamente todos os requisitos recollidos na nova normativa estatal sobre comedores escolares, agás a incorporación de produtos integrais, que xa foi aplicada.

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O rexedor tamén puxo en valor o sistema municipal de conciliación, con tarifas progresivas en función da renda familiar, e subliñou que o Concello destina máis do 20 % do seu orzamento, de 38 millóns de euros, á área de educación. "O servizo de conciliación ocasiona un déficit de máis de dous millóns de euros, pero entendemos que é un investimento para ofrecer un servizo de calidade", afirmou.

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