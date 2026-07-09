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Diario de Ferrol

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Ames

Ortoño celebra este domingo a XX Festa do Chourizo ao Viño con música, gastronomía e tradición

O evento prevé servir unhas 1.000 racións de chourizo ao viño e 700 de orella cocida, ademais de contar co pregón de Josito Porto e a actuación de Xurxo Fernandes

Redacción
09/07/2026 19:14
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Este ano a celebración alcanza a súa vixésima edición
Cedida
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A parroquia de Ortoño acollerá este domingo 12 de xullo a XX Festa do Chourizo ao Viño, unha das citas gastronómicas con máis tradición do concello de Ames. A organización prevé servir arredor de 1.000 racións de chourizo ao viño con cachelos e 700 de orella de porco cocida ao longo da xornada.

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A festa, organizada pola Asociación Gastronómica, Recreativa e Cultural do Chourizo ao Viño da parroquia de Ortoño, arrancará ás 12.00 horas cunha misa polos defuntos da parroquia e continuará co pregón, que nesta edición correrá a cargo do actor e músico Josito Porto, veciño de Ortoño.

A partir das 13.00 horas comezará a degustación gastronómica, con racións de chourizo ao viño e orella cocida acompañadas de viño do Ribeiro. Os prezos manteranse respecto ao pasado ano: 13 euros pola tarteira de chourizos con pan, viño, café e xeado, e 7 euros polo prato de orella con pan e viño.

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A programación completarase con actuacións musicais da banda de gaitas e baile rexional Os Castros, do dúo Charada e co XIX Campionato de Chave por Parellas, que comezará ás 16.00 horas. Ademais, haberá inchables gratuítos para a cativada.

A xornada pecharase ás 20.00 horas co concerto de Xurxo Fernandes, organizado polo Concello de Ames e incluído no programa Cultura no Camiño da Xunta de Galicia.

Este ano a celebración alcanza a súa vixésima edición. A festa botou a andar en 2005 e só deixou de celebrarse en 2020 por mor da pandemia da covid-19.

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