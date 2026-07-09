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Diario de Ferrol

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Ames

Ames presenta dez días de festas con grandes orquestras, De Ninghures e o Festival Emerxente

O programa Ames en Festas 2026 unifica as celebracións do Milladoiro e Bertamiráns do 31 de xullo ao 9 de agosto

Redacción
09/07/2026 18:01
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Este xoves presentouse a programación das festas de Ames deste verán
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O Concello de Ames, xunto coa Asociación de Festas do Milladoiro e a Comisión de Festas de Bertamiráns, presentou este xoves a programación de Ames en Festas 2026, que reunirá dez días consecutivos de actividades entre o 31 de xullo e o 9 de agosto.

O cartel inclúe actuacións de algunhas das principais orquestras galegas, como Olympus, París de Noia, América de Vigo, Finisterre, Miramar, Assia, Capitol, Impacto e Suavecito e Gin Toni's,  ademais do concerto do grupo De Ninghures, a segunda edición do Festival Emerxente, a Romaría Urbana e sesións con distintos DJ.

A programación foi presentada este xoves no parque do Ameneiral coa participación do alcalde e concelleiro de Cultura, Blas García, representantes das comisións de festas do Milladoiro e Bertamiráns, da Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) e do departamento municipal de Cultura.

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Durante a presentación, Blas García destacou a colaboración entre o Concello e as dúas comisións para consolidar unha "semana grande" das festas de Ames, cun programa pensado para todos os públicos e que combina a tradición das verbenas con novas propostas musicais. Neste sentido, puxo en valor a continuidade do Festival Emerxente, que este ano contará como cabeza de cartel con Lg1do, e salientou tamén a presenza de De Ninghures, despois de que a súa actuación prevista o pasado ano non puidese celebrarse.

As festas arrancarán no Milladoiro o 31 de xullo co festival Millarock, no que participarán Tentáculo Rock, Extrema Función, Familia Caamagno, Sr. Salvaje e Factoría de Subsistencia. Nos días seguintes sucederanse as actuacións de Gin Toni's, Capitol, Assia, Impacto e Olympus, ademais de sesións con DJ, charangas e grupos de música tradicional.

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A partir do 5 de agosto, Bertamiráns tomará a remuda coa celebración das festas da Peregrina. O programa inclúe as actuacións de América de Vigo, París de Noia, Miramar, Finisterre e Suavecito, así como o concerto de De Ninghures, o regreso do grupo Galicia 76 coincidindo co seu 50 aniversario e unha nova edición da Romaría Urbana no parque do Ameneiral.

O cartel complétase coa segunda edición do Festival Emerxente, que se celebrará o 6 de agosto con Lg1do, Alddara, Fran S. Laurent, Metan e Dupliss, ademais de actividades infantís, pasarrúas, bandas de música, charangas, obradoiros e propostas gastronómicas ao longo dos dez días de celebración.

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