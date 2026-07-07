Ames abre la puerta a la proyección internacional de la danza gallega

La playa fluvial de Tapia y el Pazo da Peregrina serán los escenarios de las actividades programadas este miércoles dentro del II Foro de Distribución Nacional e Internacional da Danza de Galicia

Ames será una de las dos sedes de la segunda edición del Foro de Distribución Nacional e Internacional da Danza de Galicia, una iniciativa impulsada por la Xunta que reunirá a artistas, programadores y agentes culturales para reflexionar sobre la proyección de la danza gallega dentro y fuera de España.

El encuentro se celebrará este miércoles 8 y el jueves 9 de julio en Ames y Outes, respectivamente, coincidiendo con el festival Abanea, con el objetivo de aprovechar las sinergias entre ambos eventos y contribuir a la difusión nacional e internacional de los espectáculos gallegos de danza y artes del movimiento.

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La programación arrancará este miércoles en Ames con una muestra artística en la playa fluvial de Tapia. A partir de las 13.00 horas, el bailarín Martín Blanco presentará un fragmento de 'Máis (Daydream)', mientras que el colectivo Laboratorio Escénico pondrá en escena la pieza 'Monte'.

Por la tarde, el protagonismo se trasladará al Pazo da Peregrina, donde a las 16.00 horas tendrá lugar la recepción de los participantes antes de la primera mesa de debate, titulada 'Circulación nacional e internacional de la danza contemporánea: de España a Europa'. En ella intervendrán Athanas Maev, representante del festival serbio 'Moving Balkans'; Fernando López Rodríguez, de la Federación Española de Empresas de Danza (FECED), y Belisa Branças, del centro coreográfico portugués Instável.