UCIN Ames reclama el desbroce de dos parcelas de O Milladoiro por motivos de seguridad

El estado actual de la parcela Cedida

UCIN Ames reclamó este lunes al Ayuntamiento el desbroce y la limpieza de dos parcelas situadas en O Milladoiro que, según denuncia la formación, presentan un estado de abandono que supone un riesgo para la seguridad, la salud pública y la prevención de incendios durante el verano.

El coordinador de UCIN Ames, Juan Insua, señaló que las zonas afectadas se encuentran junto al centro de salud de O Milladoiro, entre la Travesía do Porto y la rúa Cereixos, y en la entrada de la localidad desde Santiago de Compostela, entre la rúa de Abaixo y la avenida Muiño Vello.

Binarial representará a Ames en el encuentro Innpulso Emprende 2026 Más información

La formación sostiene que la acumulación de maleza y vegetación deteriora el entorno, favorece la presencia de insectos y roedores e incrementa el riesgo de incendios, además de afectar a la imagen urbana y al tránsito peatonal.

Asimismo, UCIN recuerda que la legislación gallega obliga a los propietarios a mantener sus parcelas en condiciones adecuadas de conservación y limpieza, y señala que el Ayuntamiento puede requerir estas actuaciones e, incluso, ejecutarlas de forma subsidiaria en caso de incumplimiento.

Cerca de 500 personas disfrutan de la novena edición del Ames Jazz Más información

Por ello, la formación solicita al Concello de Ames que inspeccione ambas parcelas y adopte las medidas necesarias para garantizar su mantenimiento, con el objetivo de mejorar la seguridad, la salubridad y la calidad de vida de los vecinos de O Milladoiro.