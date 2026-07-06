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Ames

UCIN Ames reclama el desbroce de dos parcelas de O Milladoiro por motivos de seguridad

La formación denuncia el estado de abandono de dos solares y pide al Ayuntamiento que requiera su limpieza para prevenir incendios y problemas de salubridad

Redacción
06/07/2026 19:46
El estado actual de la parcela
Cedida
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UCIN Ames reclamó este lunes al Ayuntamiento el desbroce y la limpieza de dos parcelas situadas en O Milladoiro que, según denuncia la formación, presentan un estado de abandono que supone un riesgo para la seguridad, la salud pública y la prevención de incendios durante el verano.

El coordinador de UCIN Ames, Juan Insua, señaló que las zonas afectadas se encuentran junto al centro de salud de O Milladoiro, entre la Travesía do Porto y la rúa Cereixos, y en la entrada de la localidad desde Santiago de Compostela, entre la rúa de Abaixo y la avenida Muiño Vello.

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La formación sostiene que la acumulación de maleza y vegetación deteriora el entorno, favorece la presencia de insectos y roedores e incrementa el riesgo de incendios, además de afectar a la imagen urbana y al tránsito peatonal.

Asimismo, UCIN recuerda que la legislación gallega obliga a los propietarios a mantener sus parcelas en condiciones adecuadas de conservación y limpieza, y señala que el Ayuntamiento puede requerir estas actuaciones e, incluso, ejecutarlas de forma subsidiaria en caso de incumplimiento.

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Por ello, la formación solicita al Concello de Ames que inspeccione ambas parcelas y adopte las medidas necesarias para garantizar su mantenimiento, con el objetivo de mejorar la seguridad, la salubridad y la calidad de vida de los vecinos de O Milladoiro.

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