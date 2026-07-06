Binarial representará a Ames en el encuentro Innpulso Emprende 2026

El alcalde de Ames, Blas García, la concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, y la técnica municipal de Innovación, Patricia Yañez, visitaron este lunes las instalaciones Cedida

El Concello de Ames participará un año más en Innpulso Emprende 2026, el encuentro organizado por la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), que se celebrará los días 29 y 30 de septiembre en Terrassa.

En esta edición, el municipio estará representado por Binarial, una empresa tecnológica con sede en O Milladoiro especializada en el desarrollo de robótica aplicada a la industria.

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El alcalde de Ames, Blas García, la concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, y la técnica municipal de Innovación, Patricia Yañez, visitaron este lunes las instalaciones de la compañía, donde fueron recibidos por el CEO y cofundador, Rodrigo Randulfe; el director de Tecnología, Alejandro Valiñas; y el director de Negocio, José Manuel González.

Durante la visita, González explicó que Binarial trabaja en el ámbito de la Physical AI o robótica inteligente. "Dedicámonos a Physical AI (robótica intelixente) e facemos operadores bimanuais, integramos o hardware e desenvolvemos toda a parte de software. Este ano imos a participar no evento da Red Innpulso, no mes de setembro en Terrassa, algo que faremos con moita ilusión", señaló.

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Blas García destacó que "Binarial é unha desas empresas que podemos definir como unha auténtica marca Ames: unha empresa nova, con talento e xa referente no eido da innovación. Estamos encantados de que forme parte deste polo de innovación que está a medrar no Milladoiro e de que vaia representar a Ames no Encontro 2026 da Rede Innpulso".

Por su parte, Ana Belén Paz subrayó que "Ames conta cun enorme potencial de empresas tecnolóxicas. O traballo que realiza Binarial é un exemplo máis. Para nós é unha satisfacción que esta empresa poida representar ao noso municipio no Innpulso Emprende 2026".

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Fundada en 2022 y trasladada posteriormente a Ames, Binarial desarrolla plataformas tecnológicas para optimizar procesos industriales y logística automatizada. Entre sus proyectos más recientes figura la adjudicación de una convocatoria del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), en colaboración con Navantia y SATEC, para desarrollar tecnología dual destinada a la Armada Española, además del diseño de sistemas de navegación para embarcaciones autónomas y una nueva línea de robots humanoides para aplicaciones industriales.