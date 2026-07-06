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Ames

Binarial representará a Ames en el encuentro Innpulso Emprende 2026

La empresa tecnológica de O Milladoiro, especializada en robótica aplicada a la industria, participará en el foro de innovación que se celebrará en septiembre en Terrassa

Redacción
06/07/2026 19:38
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El alcalde de Ames, Blas García, la concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, y la técnica municipal de Innovación, Patricia Yañez, visitaron este lunes las instalaciones
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El Concello de Ames participará un año más en Innpulso Emprende 2026, el encuentro organizado por la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), que se celebrará los días 29 y 30 de septiembre en Terrassa

En esta edición, el municipio estará representado por Binarial, una empresa tecnológica con sede en O Milladoiro especializada en el desarrollo de robótica aplicada a la industria.

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El alcalde de Ames, Blas García, la concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, y la técnica municipal de Innovación, Patricia Yañez, visitaron este lunes las instalaciones de la compañía, donde fueron recibidos por el CEO y cofundador, Rodrigo Randulfe; el director de Tecnología, Alejandro Valiñas; y el director de Negocio, José Manuel González.

Durante la visita, González explicó que Binarial trabaja en el ámbito de la Physical AI o robótica inteligente. "Dedicámonos a Physical AI (robótica intelixente) e facemos operadores bimanuais, integramos o hardware e desenvolvemos toda a parte de software. Este ano imos a participar no evento da Red Innpulso, no mes de setembro en Terrassa, algo que faremos con moita ilusión", señaló.

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Blas García destacó que "Binarial é unha desas empresas que podemos definir como unha auténtica marca Ames: unha empresa nova, con talento e xa referente no eido da innovación. Estamos encantados de que forme parte deste polo de innovación que está a medrar no Milladoiro e de que vaia representar a Ames no Encontro 2026 da Rede Innpulso".

Por su parte, Ana Belén Paz subrayó que "Ames conta cun enorme potencial de empresas tecnolóxicas. O traballo que realiza Binarial é un exemplo máis. Para nós é unha satisfacción que esta empresa poida representar ao noso municipio no Innpulso Emprende 2026".

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Fundada en 2022 y trasladada posteriormente a Ames, Binarial desarrolla plataformas tecnológicas para optimizar procesos industriales y logística automatizada. Entre sus proyectos más recientes figura la adjudicación de una convocatoria del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), en colaboración con Navantia y SATEC, para desarrollar tecnología dual destinada a la Armada Española, además del diseño de sistemas de navegación para embarcaciones autónomas y una nueva línea de robots humanoides para aplicaciones industriales.

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