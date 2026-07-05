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Ames

Cerca de 500 personas disfrutan de la novena edición del Ames Jazz

El festival reunió durante dos jornadas en Bertamiráns a Manuel Cebrián Trío, Suelen Estar Quartet, MBM Trío y la Orquestra Galega de Liberación

Redacción
05/07/2026 19:15
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Este festival se está consolidando con un nombre propio en el panorama gallego @PixelinPhoto
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Cerca de 500 personas participaron este fin de semana en la novena edición del Ames Jazz, celebrada en Bertamiráns y consolidada como una de las citas musicales del verano en el municipio. 

El festival reunió durante las noches del viernes y el sábado diferentes propuestas del panorama jazzístico gallego, con actuaciones de Manuel Cebrián Trío, Suelen Estar Quartet y MBM Trío.

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La programación se completó con una sesión vermú en el establecimiento O Transistor y el ensayo abierto de la Orquestra Galega de Liberación en el paseo do Rego do Ameneiral.

El alcalde y concejal de Cultura, Blas García, destacó la consolidación del evento y aseguró que "Ames volveu converterse durante esta fin de semana na capital galega do jazz. Este festival xa se está consolidando cun nome propio dentro do panorama galego e da contorna".

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El festival arrancó el viernes con la actuación de Manuel Cebrián Trío, mientras que el sábado la jornada comenzó con el concierto de Suelen Estar Quartet durante la sesión vermú. Por la tarde tuvo lugar el ensayo abierto de la Orquestra Galega de Liberación y el cierre corrió a cargo de MBM Trío, con una propuesta centrada en la improvisación y el jazz contemporáneo gallego.

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