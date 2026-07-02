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Ames

El Ames Jazz regresa con cuatro actuaciones y un ensayo abierto de la Orquestra Galega de Liberación

El festival celebrará su novena edición los días 3 y 4 de julio en el Pazo da Peregrina y otros espacios del municipio con entrada gratuita

Redacción
02/07/2026 19:02
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El cartel del festival
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El Ayuntamiento de Ames celebrará los días 3 y 4 de julio la novena edición del Ames Jazz, un festival que reunirá a Manuel Cebrián Trío, Suelen Estar Quartet, MBM Trío y la Orquestra Galega de Liberación en distintos escenarios del municipio.

La programación arrancará el viernes con el concierto de Manuel Cebrián Trío, a las 22.00 horas, en el Pazo da Peregrina. El sábado comenzará con una sesión vermú, a alas 13.30 horas de Suelen Estar Quartet en el Bar O Transistor y continuará por la tarde, a las 19.00 horas con una de las novedades de esta edición: un ensayo abierto de la Orquestra Galega de Liberación en el paseo do Rego do Ameneiral.

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El festival se cerrará esa misma noche con la actuación de MBM Trío en el Pazo da Peregrina, una de las formaciones de referencia del jazz gallego contemporáneo.

El alcalde y concejal de Cultura, Blas García, destacó la apuesta del Ayuntamiento por este género musical desde el nacimiento del festival y aseguró que el Ames Jazz "ya se está consolidando con un nombre propio dentro del panorama gallego". Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito.

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