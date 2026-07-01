Escena Galega entrega en Ames os IV Recoñecementos das Artes Escénicas
Sete profesionais e entidades do teatro e a danza galega reciben uns galardóns que distinguen traxectorias e proxectos clave do sector
Escena Galega entregou en Ames os IV Recoñecementos das Artes Escénicas nunha gala celebrada no Pazo da Peregrina, onde distinguiu a sete profesionais, colectivos e entidades clave para o desenvolvemento do sector escénico galego.
Nesta edición recibiron os galardóns Teatro de Ningures, Colectivo RPM, Sala Ártika, Salvador Forján, Moisés González, Luciano Fernández e Carlos Lorenzo, nunha convocatoria que busca poñer en valor traxectorias, proxectos e espazos fundamentais para o teatro e a danza en Galicia.
O acto, presentado pola bailarina e coreógrafa Marta Alonso Tejada, reuniu a representantes do ámbito cultural e institucional, entre eles o alcalde de Ames e concelleiro de Cultura, Blas García, xunto a membros da corporación municipal.
Teatro de Ningures foi distinguido como Socia de Honra pola súa ampla traxectoria e polo seu papel na creación teatral contemporánea en Galicia, así como pola súa contribución á formación e dinamización cultural no Morrazo.
Os recoñecementos á traxectoria destacaron o labor de Salvador Forján e Moisés González, vinculados ao ámbito técnico e de xestión en espazos escénicos de referencia como o Centro Dramático Galego e o Teatro Principal de Santiago.
Luciano Fernández, director técnico do Padroado da Cultura de NArónfoi recoñecido pola súa contribución á programación e consolidación de proxectos escénicos en Narón, mentres que Carlos Lorenzo, técnico de Cultura de Carral foi premiado polo seu traballo na xestión cultural e o seu compromiso co desenvolvemento das artes escénicas desde o ámbito municipal.
O Colectivo RPM recibiu o recoñecemento polo seu labor de apoio á creación contemporánea e á investigación artística, mentres que a Sala Ártika de Vigo foi distinguida polo seu papel como espazo independente clave na exhibición teatral en Galicia.
Os Recoñecementos de Escena Galega nacen co obxectivo de visibilizar persoas e proxectos que fortalecen o ecosistema escénico galego, nun formato sen categorías fixas que se adapta cada ano ás realidades do sector.