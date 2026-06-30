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Ames

Los comercios de Ames "cierran" simbólicamente para reivindicar el comercio de proximidad

La campaña impulsada por la Xuntanza de Empresarios de Ames busca concienciar sobre el papel del comercio local coincidiendo con el inicio de las rebajas de verano

Redacción
30/06/2026 20:01
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La Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) ha puesto en marcha este martes la campaña 'Pechamos'
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La Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) ha puesto en marcha este martes la campaña 'Pechamos', una iniciativa con la que pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del comercio de proximidad como motor económico y social del municipio. La acción coincide con la víspera del inicio de las rebajas de verano, una de las épocas de mayor actividad para el sector.

La campaña consiste en cubrir de forma temporal los escaparates de los establecimientos participantes para simular que los negocios permanecen cerrados. Con esta imagen, la asociación busca invitar a la reflexión sobre cómo serían las calles sin el comercio local y recordar el papel que desempeñan estos establecimientos en la generación de empleo, la dinamización de la economía y la vida cotidiana de Ames.

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Cada comercio ha personalizado su escaparate con mensajes como 'Cerrado por asesorarte', 'Cerrado por sinceridad', 'Cerrado por cercanía' o 'Cerrado por hacer pueblo', poniendo en valor aspectos como la atención personalizada, la confianza y el compromiso con la vecindad.

El Concello de Ames se ha sumado al respaldo de la iniciativa. La concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, animó a realizar las compras en el comercio local al considerar que contribuye a generar empleo, fortalece el tejido económico del municipio y ofrece un trato más cercano a la clientela.

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La jornada culminará con una concentración abierta a la ciudadanía, prevista para las 20.30 horas en la Praza da Maía, donde se leerá un manifiesto en defensa del comercio de proximidad. Desde la XEA recuerdan que detrás de cada pequeño establecimiento "hay personas, familias, empleo y compromiso con el territorio" y hacen un llamamiento a apoyar un modelo comercial que consideran fundamental para mantener vivas las calles y la actividad económica del municipio.

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