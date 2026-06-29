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Ames

El Pazo da Peregrina recibe a los 166 guardias civiles en prácticas destinados a Galicia

Los agentes completarán 40 semanas de formación en las cuatro provincias y reforzarán la seguridad ciudadana durante el verano

Redacción
29/06/2026 18:29
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Los agentes estarán distribuidos por las cuatro provincias gallegas
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El Pazo da Peregrina, en Ames, ha acogido esta mañana el acto de bienvenida a los 166 alumnos de la Guardia Civil que iniciarán su periodo de prácticas en diferentes unidades territoriales de Galicia.

Los agentes estarán distribuidos por las cuatro provincias gallegas: 69 en A Coruña, 37 en Pontevedra, 31 en Ourense y 29 en Lugo. Tres de ellos realizarán sus prácticas en el cuartel de O Milladoiro.

Este periodo formativo, con una duración de 40 semanas, supone su incorporación a unidades de seguridad ciudadana en el marco del refuerzo estival, con el objetivo de completar su formación y adquirir la condición de guardias civiles profesionales.

El acto estuvo presidido por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el alcalde de Ames, Blas García, y representantes de la Guardia Civil y la Policía Local, entre otras autoridades.

Pedro Blanco destacó el papel de la Guardia Civil como pieza clave para la vertebración del territorio y la protección de la ciudadanía, además de subrayar el refuerzo de efectivos que se está llevando a cabo tanto a nivel estatal como en Galicia.

Por su parte, el alcalde de Ames puso en valor el trabajo del cuartel de O Milladoiro y la colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local, al tiempo que reclamó la necesidad de seguir mejorando medios e instalaciones.

La incorporación de estos 166 guardias civiles en prácticas supone un refuerzo significativo de las unidades de seguridad ciudadana en Galicia durante la temporada estival, dentro de un dispositivo nacional que alcanza los 3.123 alumnos en prácticas.

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