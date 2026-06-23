El Concello de Ames autoriza 224 hogueras para la noche de San Xoán

El Concello recuerda que las personas responsables de cada hoguera deberán cumplir las condiciones establecidas

El Concello de Ames ha autorizado un total de 224 permisos para la realización de cacharelas en la noche del 23 de junio, víspera de San Xoán, una de las celebraciones con mayor arraigo en el municipio.

El concejal de Urbanismo y Administración General, Víctor Fernández, destacó que se trata de una fiesta muy consolidada en Ames, como demuestra el elevado número de solicitudes registradas cada año, que habitualmente supera las 200.

Fernández apeló además a la responsabilidad de la ciudadanía para cumplir las normas establecidas en el bando municipal y disfrutar de la celebración con prudencia y seguridad.

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Las autorizaciones se distribuyen por distintas parroquias del municipio: 15 en Agrón, 12 en A Ameixenda, 41 en Ames, 38 en Biduído, 40 en Bugallido, 22 en Covas, 2 en Lens, 39 en Ortoño, 6 en Piñeiro, 2 en Tapia y 7 en Trasmonte.

El Concello recuerda que las personas responsables de cada hoguera deberán cumplir las condiciones establecidas, entre ellas la vigilancia del fuego hasta su completa extinción y la obligatoriedad de disponer de teléfonos de emergencia como Policía Local, Protección Civil y 112.

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Asimismo, se establecen distancias mínimas de seguridad de 12 metros respecto a edificios, vehículos, árboles y mobiliario urbano, así como restricciones sobre el tipo de materiales que pueden quemarse, prohibiéndose neumáticos, plásticos, espumas, aceites o cualquier sustancia tóxica.

En zonas urbanas, el volumen máximo permitido será de 2 metros de diámetro y 2 de altura, mientras que en zonas rurales podrá alcanzar los 3 metros de diámetro y 3 de altura.

Las personas organizadoras deberán también proteger el suelo en caso de ubicaciones sobre pavimento, garantizar la limpieza del espacio tras la actividad y asegurar la completa extinción del fuego mediante agua.

La hora límite para finalizar las celebraciones será las 03:30 horas, conforme a la normativa autonómica de espectáculos públicos.

El Concello de Ames insiste en la importancia de seguir todas las indicaciones del bando para disfrutar de una noche festiva con seguridad.