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Ames

Ames presenta una programación de verano con actividades para todos los públicos hasta septiembre

El Concello presenta una amplia programación  con fiestas, cultura, deporte y actividades 

Redacción
23/06/2026 12:31
Ames abre hasta el 15 de mayo el plazo para la Escuela de Verano 2026
Este año también habrá Escuela de Verano
Concello de Ames
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El Concello de Ames ha dado a conocer la programación Verán en Ames 2026, una amplia agenda de actividades que se desarrollará durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre en distintos puntos del municipio.

La programación incluye algunas de las citas más destacadas del calendario festivo amiense, como las Festas da Madalena de O Milladoiro, que se celebrarán del 1 al 4 de agosto, y las Festas da Peregrina de Bertamiráns, del 5 al 9 de agosto. Además, habrá propuestas culturales y de ocio como los Seráns de Ames, las Noites en Vela, el festival Ames Jazz, el Millarock, el festival Abanea, la Festa do Chourizo ao Viño o los actos conmemorativos del Día de Galicia.

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La astronomía y los petroglifos protagonizan el verano de la Aula da Natureza de Ames

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La oferta también contempla actividades relacionadas con la naturaleza, rutas al atardecer, observación astronómica, talleres y propuestas dirigidas a la juventud, además de iniciativas culturales repartidas por diferentes parroquias del municipio.

En el ámbito deportivo, el verano contará con cursos de natación, piragüismo, yoga y taichí, así como numerosos campus de fútbol, baloncesto, atletismo, fútbol sala y patinaje dirigidos a niños, niñas y jóvenes.

Las entidades con el cartel de todas las actividades que habrá en el verano

Ames oferta diez campus y campamentos deportivos para este verano

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Con esta programación, el Concello de Ames busca ofrecer alternativas de ocio, cultura y deporte para todas las edades durante los próximos meses y dinamizar la actividad social en el municipio a lo largo del verano.

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