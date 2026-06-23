Ames presenta una programación de verano con actividades para todos los públicos hasta septiembre

Este año también habrá Escuela de Verano Concello de Ames

El Concello de Ames ha dado a conocer la programación Verán en Ames 2026, una amplia agenda de actividades que se desarrollará durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre en distintos puntos del municipio.

La programación incluye algunas de las citas más destacadas del calendario festivo amiense, como las Festas da Madalena de O Milladoiro, que se celebrarán del 1 al 4 de agosto, y las Festas da Peregrina de Bertamiráns, del 5 al 9 de agosto. Además, habrá propuestas culturales y de ocio como los Seráns de Ames, las Noites en Vela, el festival Ames Jazz, el Millarock, el festival Abanea, la Festa do Chourizo ao Viño o los actos conmemorativos del Día de Galicia.

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La oferta también contempla actividades relacionadas con la naturaleza, rutas al atardecer, observación astronómica, talleres y propuestas dirigidas a la juventud, además de iniciativas culturales repartidas por diferentes parroquias del municipio.

En el ámbito deportivo, el verano contará con cursos de natación, piragüismo, yoga y taichí, así como numerosos campus de fútbol, baloncesto, atletismo, fútbol sala y patinaje dirigidos a niños, niñas y jóvenes.

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Con esta programación, el Concello de Ames busca ofrecer alternativas de ocio, cultura y deporte para todas las edades durante los próximos meses y dinamizar la actividad social en el municipio a lo largo del verano.