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Ames

Ames celebrará el Orgullo con talleres, música y actividades en Bertamiráns y O Milladoiro

La programación municipal se desarrollará los días 26 y 27 de junio con obradoiros, una Holi Party, un concurso fotográfico y un juego colectivo

Redacción
22/06/2026 12:04
Casa consistorial de Ames
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Ames ofrecerá una programación especial el próximo fin de semana, 26 y 27 de junio, para festejar el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ organizada por las áreas municipales de Igualdad y Juventud. Las actividades se desarrollarán en la explanada del pabellón municipal de Bertamiráns y en el Paseo da Igualdade de O Milladoiro.

La programación arrancará el viernes 26 de junio a las 19.30 horas en Bertamiráns con dos talleres abiertos y gratuitos dedicados al diseño de bolsas y a la elaboración de banderas conmemorativas. La jornada contará además con música, palomitas y algodón de azúcar para las personas asistentes.

A las 21.00 horas tendrá lugar la entrega de premios del Concurso Fotográfico LGTBIQ+, enmarcado en la campaña municipal 'Ames a quen ames faino con orgullo'. La jornada concluirá con una Holi Party, conocida como la fiesta de los colores.

El fallo del jurado se dará a conocer el 23 de junio y la entrega del premio tendrá lugar el 26 de junio

Ames abre la tercera edición de su concurso fotográfico LGTBIQ+ dentro de la campaña 'Ames a quen ames faino con orgullo'

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Las actividades continuarán el sábado 27 en el Paseo da Igualdade de O Milladoiro. A las 20.00 horas se celebrará el taller 'Somos cores', mientras que a las 22.00 horas comenzará el juego colectivo 'Símbolos na noite escura', para el que será necesaria inscripción previa.

Con esta iniciativa, el Concello de Ames busca conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que se celebra el 28 de junio, y promover valores de respeto, diversidad e inclusión a través de actividades dirigidas a la ciudadanía.

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