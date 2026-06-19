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Ames

Detenido un hombre por tres presuntas agresiones sexuales cometidas el mismo día en O Milladoiro

La Guardia Civil acusa al sospechoso, un vecino de Silleda de 45 años, de abordar a varias mujeres en la vía pública antes de regresar a su domicilio tras los hechos

Agencias
19/06/2026 15:20
La investigación, desarrollada por la Guardia Civil de O Milladoiro-Ames, atribuye al detenido tres presuntos delitos de agresión sexual
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La Guardia Civil del Puesto Principal de Milladoiro-Ames (A Coruña) detuvo a un hombre, de 45 años, vecino de la localidad pontevedresa de Silleda como presunto autor de tres delitos de agresión sexual realizados en el mismo día en el núcleo urbano de Milladoiro.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la investigación comenzó en mayo tras una denuncia presentada por una de las víctimas, quien fue abordada de forma sorpresiva e intimidatoria en el portal de su vivienda por el ahora detenido con fines de índole sexual.

La víctima consiguió soltarse del agresor y huir del lugar para solicitar auxilio y ponerse a resguardo.

Los agentes, tras las primeras indagaciones y la descripción física aportada, determinaron que el agresor repitió el mismo patrón delictivo en el municipio ese mismo día en, al menos, otras dos ocasiones más.

En todos los casos, el autor aprovechaba situaciones de baja visibilidad en la vía pública y la total falta de vinculación previa con las jóvenes.

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Los agentes averiguaron que el sospechoso se desplazó expresamente desde otra provincia para cometer las agresiones y, tras ello, regresaba a su domicilio.

La operación, denominada 'Millastalker', finalizó con la localización y detención del implicado en el ayuntamiento de Silleda (Pontevedra), al que le imputan tres delitos de agresión sexual.

La Guardia Civil remitió los datos y el modus operandi acreditados en esta actuación al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de cruzar información y colaborar de forma activa en el esclarecimiento de otros posibles hechos delictivos de idéntica naturaleza que pudieran haber quedado registrados en el territorio nacional.

Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Santiago de Compostela.

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