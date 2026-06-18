La astronomía y los petroglifos protagonizan el verano de la Aula da Natureza de Ames

Una visita nocturna de la edición del año pasado

La Aula da Natureza de Ames ha presentado su programación para los meses de verano, con una oferta de actividades centrada en la astronomía, la arqueología y el patrimonio natural.

El calendario arrancará los días 20 y 21 de junio con un taller sobre cultura castrexa dirigido a menores de entre 6 y 14 años y una salida para la recogida de hierbas de San Juan.

Entre las propuestas destacadas figuran también dos sesiones informativas y de observación previas al eclipse total de sol previsto para el 12 de agosto, un fenómeno que podrá contemplarse en condiciones privilegiadas desde Ames. Durante estas actividades se repartirán gafas homologadas para la observación segura del eclipse.

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La programación se completará en julio y septiembre con rutas guiadas para interpretar los petroglifos de Peneda Negra y Monte Castelo y observar el cielo nocturno, combinando patrimonio arqueológico y divulgación astronómica. Las actividades están abiertas a distintos públicos y requieren inscripción previa en la mayoría de los casos.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse enviando la ficha correspondiente al correo electrónico auladanatureza@concellodeames.gal. En las actividades con plazas limitadas tendrán prioridad las personas empadronadas en el municipio.