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Ames

El Concello de Ames recibe al IES do Milladoiro tras ganar el Club de Debate Alingua 2026

El alumnado fue homenajeado en el Salón de Plenos tras proclamarse campeón de un certamen que premia la oratoria y el pensamiento crítico en Galicia

Redacción
17/06/2026 17:47
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El equipo del IES del Milladoiro se proclamó ganador con un total de 309 puntos
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El Concello de Ames celebró este martes una recepción institucional al alumnado y profesorado del IES del Milladoiro tras proclamarse ganador de la final del Club de Debate Alingua 2026, en un acto celebrado en el Salón de Plenos de la Casa del Ayuntamiento.

El equipo del instituto amiense logró el primer puesto en el certamen, celebrado el pasado mes de abril, en el que participaron centros educativos de toda Galicia y en el que se evaluaron las habilidades de oratoria, argumentación y pensamiento crítico del alumnado.

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Durante el acto, el alcalde de Ames y concejal de Normalización Lingüística, Blas García, destacó la importancia del logro y agradeció al alumnado “seguir nesa mesma liña, defendendo ao Milladoiro e levando o nome de Ames como o estades levando”, subrayando la satisfacción de toda la corporación municipal por el reconocimiento obtenido.

Por su parte, la concejala de Educación, Beatriz Martínez, puso en valor el trabajo del equipo y recurrió a la filosofía clásica para felicitar al alumnado por su capacidad crítica y comunicativa.

En el acto también intervinieron representantes de los distintos grupos políticos de la Corporación municipal, que coincidieron en felicitar al alumnado por su papel en el certamen y por su contribución a la promoción del debate y la expresión oral.

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El equipo del IES do Milladoiro se proclamó ganador con un total de 309 puntos, por delante de otros centros gallegos, tras debatir sobre la tesis “O ensino obrigatorio garante a igualdade de competencia nas dúas linguas oficiais”.

El Club de Debate Alingua es una iniciativa promovida por la Asociación de Entidades pola Lingua Galega (Alingua) que busca fomentar el uso oral del gallego, el pensamiento crítico y las habilidades comunicativas entre los jóvenes, a través de competiciones de debate entre centros educativos de Galicia.

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