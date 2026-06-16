Ames celebra otra edición de la andaina teatralizada del Mar de Ovellas

Esta jornada se basa en la vinculación de la obra de Rosalía con el municipio

El Concello de Ames organizó el pasado domingo, 7 de junio, una nueva edición de la andaina teatralizada por la Costa del Mar de Ovellas, una actividad cultural enmarcada en la programación de Rosalía 2026, que reunió a unas 55 personas participantes.

La iniciativa, promovida a través de los departamentos de Turismo y Normalización Lingüística, contó con la colaboración del grupo teatral Os Quinquilláns y de la regueifeira Lupe Blanco, que dinamizaron el recorrido con intervenciones teatrales y musicales a lo largo del itinerario.

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La ruta partió de Augapesada y recorrió un tramo del Camino Fisterra-Muxía hasta el local social de Trasmonte, con una distancia aproximada de cinco kilómetros y una duración de unas dos horas. La actividad finalizó con una pequeña celebración que incluyó música en directo y degustación de pinchos.

Durante el recorrido se realizaron varias paradas interpretativas en las que los participantes pudieron conocer la vinculación de este entorno con la obra de Rosalía de Castro, en especial con el poema “A probiña, que está xorda...!”, situado en la Costa do Mar de Ovellas.

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Ese poema está recogido en el libro 'Mordouelias. Rosalía e as Terras da Maía?, editado por el Concello de Ames y la Fundación Rosalía de Castro, que recorre diferentes espacios del municipio relacionados con la vida y la obra de la autora gallega.

Entre estos lugares destacan el Pazo da Peregrina, los Muíños de Lapido, la casa paterna de Rosalía en Ortoño y la propia Costa de Mar de Ovellas, convertida en eje de esta propuesta cultural y patrimonial.