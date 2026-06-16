Abierto el plazo para renovar plaza en la Escola Municipal de Teatro de Ames

El Concello de Ames presenta su grupo inclusivo de teatro con una representación sobre el eclipse de este 12 de agosto

El Concello de Ames ha abierto este lunes, 15 de junio, el plazo de renovación de plaza en la Escola Municipal de Teatro, dirigido al alumnado ya inscrito en el curso anterior. Este periodo permanecerá abierto hasta el 23 de junio.

Posteriormente, del 29 de junio al 10 de julio, se habilitará un segundo plazo para nuevas inscripciones en aquellos grupos en los que queden plazas libres. La adjudicación se realizará por orden de entrada de las solicitudes.

Para formalizar tanto la renovación como la nueva inscripción será necesario cubrir el impreso normalizado y presentarlo en el Rexistro Electrónico Xeral del Concello de Ames, en la Sede electrónica o de forma presencial en las oficinas municipales de Bertamiráns y O Milladoiro.

El CEIP Agro do Muíño presenta el mural participativo 'As cestas do tempo' sobre memoria e igualdad Más información

El Concello recuerda que la Escola Municipal de Teatro, en funcionamiento desde 2021 a través de la Concellaría de Cultura, es una de las principales ofertas formativas culturales del municipio.

Precios y funcionamiento

Los precios públicos establecidos para las escuelas culturales son de 40 euros para menores de 18 años, 20 euros para el segundo miembro menor de edad inscrito en la misma unidad familiar, 10 euros para el tercero y siguientes menores, y 50 euros para alumnado mayor de 18 años.

Los pagos se realizarán mediante autoliquidación, que será enviada al correo electrónico registrado en la base de datos municipal o podrá descargarse a través de la Oficina Virtual Tributaria. En caso de no efectuar el pago en plazo, se procederá a la baja automática de la plaza.

Ames impulsa un grupo inclusivo de teatro dentro de su escuela municipal Más información

Las clases comenzarán el 15 de septiembre en Bertamiráns, el 16 de septiembre en O Milladoiro y el 17 de septiembre el grupo inclusivo. El curso se extenderá hasta junio de 2027.

Desde el Concello se recuerda que para la formación de grupo será necesario cubrir al menos la mitad más una de las plazas ofertadas.