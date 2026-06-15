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Ames

UCIN Ames reclama medidas urgentes para combatir el calor en los comedores escolares

La organización alerta de las altas temperaturas registradas en varios comedores escolares y reclama actuaciones a corto y largo plazo

Redacción
15/06/2026 16:45
El coordinador de UCIN Ames Juan Insua
El coordinador de UCIN Ames Juan Insua
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UCIN Ames ha reclamado al Concello y a las entidades responsables de los comedores escolares la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a las altas temperaturas que, según denuncia la formación, se están registrando en varios centros educativos del municipio.

La organización asegura que los comedores de la Escuela Infantil de O Milladoiro, el CEP Ventín, la Escuela Infantil de Covas y la Escuela Infantil de A Igrexa han alcanzado durante los últimos días temperaturas cercanas o incluso superiores a los 30 grados.

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Desde UCIN consideran especialmente preocupante esta situación al afectar tanto a niños de corta edad como a los profesionales que desarrollan su trabajo en estos espacios. 

La formación advierte de que la exposición prolongada a temperaturas elevadas puede provocar malestar e incluso riesgos para la salud durante los episodios de calor intenso.

El coordinador de UCIN Ames, Juan Insua, señaló que los menores “tienen derecho a disfrutar de instalaciones adecuadas y seguras durante su jornada escolar”, al tiempo que defendió que los trabajadores deben desempeñar sus funciones “en condiciones dignas y compatibles con su bienestar”.

Ante esta situación, la formación solicita una evaluación urgente de los comedores afectados para conocer el alcance real del problema. Asimismo, reclama la puesta en marcha de medidas que permitan rebajar la temperatura en las instalaciones y garantizar unas condiciones adecuadas para usuarios y trabajadores.

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Además, UCIN Ames propone la elaboración de un plan de actuación a medio y largo plazo que evite que esta problemática vuelva a repetirse en futuras temporadas estivales. También pide que las familias y los profesionales sean informados de las actuaciones previstas y de los plazos para su ejecución.

La formación municipal sostiene que la prioridad debe ser proteger la salud y el bienestar de menores y trabajadores, y asegura que continuará pendiente de la evolución de esta situación.

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