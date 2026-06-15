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Ames

El CEIP Agro do Muíño presenta el mural participativo 'As cestas do tempo' sobre memoria e igualdad

El proyecto, impulsado por el Concello de Ames, ha implicado a más de 500 alumnos y familias en una creación colectiva sobre la infancia y el mundo rural

Redacción
15/06/2026 19:46
Proceso intervención (foto Sara Ricoy)
La iniciativa, realizada entre febrero y junio, busca fomentar la igualdad de género y la participación de la comunidad educativa
Sara Ricoy
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El CEIP Agro do Muíño ha desarrollado el proyecto de mediación artística y creación mural 'Paredes que escoitan, paredes que falan', impulsado por el Concello de Ames a través de la Concellería de Igualdade y dirigido por 7H Cooperativa Cultural junto a la artista urbana Nana.

La iniciativa, realizada entre febrero y junio, busca fomentar la igualdad de género y la participación de la comunidad educativa a través del arte urbano, con la creación de referentes femeninos vinculados a la historia local.

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La concejala de Igualdad, Uxía García, destacó la cooperación entre centro, alumnado y familias, clave para el desarrollo del proyecto.

El trabajo se centró en la memoria de Ames y en los oficios feminizados de la parroquia de Ortoño, con un dossier previo que sirvió de base para las actividades en el aula.

Proceso creativo

El proceso se adaptó a las distintas edades del alumnado. Los niños y niñas de educación infantil y primeros cursos de primaria reflexionaron sobre oficios feminizados y objetos tradicionales, mientras que el alumnado de cursos superiores realizó una investigación oral y documental a través de sus familias y entorno.

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A lo largo de cuatro sesiones presenciales participaron más de 500 alumnos y alumnas, generando dibujos, textos, collages, fotografías y relatos familiares que sirvieron como base para la intervención artística. Las familias también participaron aportando memoria y conocimiento del territorio.

El mural

La artista Nana transformó este material en el mural 'As cestas do tempo', un díptico instalado en el pabellón del centro.

La obra reflexiona sobre la infancia y el mundo rural a través de la figura de una niña con una cesta, símbolo de memoria, trabajo y transformación social, conectando pasado y presente.

El mural incorpora aportaciones del propio alumnado y se ha completado tras cinco jornadas de intervención artística con visitas guiadas durante el proceso.

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