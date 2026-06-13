Ames entrega os premios do XXIII Certame Literario nunha gala na Casa da Cultura do Milladoiro
O alcalde, Blas García, destacou o papel do certame na promoción da creación literaria e na defensa do galego entre a mocidade
A Casa da Cultura do Milladoiro acolleu a entrega de premios do XXIII Certame Literario Concello de Ames, nun acto no que participaron 16 dos 18 premiados nas modalidades de narrativa e poesía.
O evento, presentado por Belén Martínez e acompañado pola Escola Municipal de Música, puxo en valor a creación literaria en lingua galega e a ampla participación rexistrada nesta edición, con 186 traballos presentados.
O alcalde e concelleiro de Normalización Lingüística, Blas García, felicitou aos gañadores e destacou o certame como unha ferramenta clave para fomentar a escritura en galego e manter viva a lingua entre a mocidade. Tamén subliñou a importancia de figuras como Begoña Caamaño e o traballo do xurado ao longo da traxectoria do concurso.
Nesta vixésimo terceira edición, na que se premiaron obras procedentes de 13 concellos galegos, o certame consolídase como unha referencia literaria en Galicia, con máis de 3.000 obras recibidas desde a súa creación.