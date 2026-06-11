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Diario de Ferrol

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Ames

O Certame Literario de Ames xa ten gañadores da súa XXIII edición

A convocatoria reúne 186 traballos de 13 concellos galegos e recoñece autores e autoras de distintas idades e categorías con catro premios 

Redacción
11/06/2026 15:09
O xurado estivo formado por Manuel Portas Fernández, Carlos Negro Romero e Dolores Vilavedra Fernández
O xurado estivo formado por Manuel Portas Fernández, Carlos Negro Romero e Dolores Vilavedra Fernández
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O Certame Literario do Concello de Ames xa conta cos gañadores da súa XXIII edición, na que se presentaron un total de 186 traballos procedentes de 13 concellos galegos.

Entre os municipios representados figuran Ames, Noia, Santiago de Compostela, A Coruña, Nigrán, San Sadurniño, Oroso, Teo, Touro, Lousame, Gondomar, Allariz e Vigo, nunha convocatoria que volve destacar pola súa ampla participación e diversidade territorial.

No caso de Ames, o concello obtivo catro galardóns nesta edición: o primeiro e o terceiro premio da segunda categoría na modalidade de narrativa (14 a 17 anos), o segundo premio da primeira categoría de poesía (ata 13 anos) e o segundo premio da segunda categoría de poesía (14 a 17 anos).

O xurado estivo formado por Manuel Portas Fernández, Carlos Negro Romero e Dolores Vilavedra Fernández, tres referentes da creación literaria galega actual.

Na modalidade de narrativa foron premiados Aroa Domínguez Domínguez, Adriana González Leira e Ana López Canosa na primeira categoría; Elena Tedín Cobas, Enma Serrano Caneda e Sarah Muñoz Costa, na segunda categoría; e Francisco Javier Fernández Davila, Sonia Corral Franco e Israel Martínez Veiga, na terceira categoría.

En poesía, os galardoados foron AAdriana González Leira, Xela Ramos Domínguez e Lois Herva Rodríguez, na primeira categoría; María Rodríguez Maroño, Elvia Pérez Álvarez e Ana Laranga Romero, na segunda; e Marta Dacosta Alonso, María Comesaña Besteiros e Clara do Roxo, na terceira.

A categoría con maior participación foi a de narrativa para maiores de 18 anos, con 65 traballos presentados, seguida da poesía na mesma franxa de idade con 58 obras.

O acto de entrega dos premios celebrarase o sábado 13 de xuño ás 12:30 horas na Casa da Cultura do Milladoiro, nun evento presentado por Belén Martínez, de Ames Radio, que contará tamén coa actuación do alumnado da Escola Municipal de Música de Ames.

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