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Ames

El comité de A Billarda denuncia altas temperaturas en comedores escolares de Ames y anuncia una campaña informativa

La primera acción será este jueves en O Milladoiro, donde informarán a las familias y reclamarán medidas urgentes al Concello

Redacción
10/06/2026 18:18
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Concello de Ames
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El comité de empresa de A Billarda, concesionaria del servicio de comedores escolares del ayuntamiento de Ames, iniciará este jueves 11 de junio una campaña informativa para denunciar las altas temperaturas que, según asegura, se están registrando en varios centros educativos del municipio y reclamar una solución inmediata.

La primera acción se desarrollará en la Escuela Infantil de O Milladoiro entre las 15:00 y las 16:30 horas, donde representantes del comité informarán a las familias sobre una situación que, según indican, afecta tanto a las trabajadoras como a los menores usuarios del servicio de comedor.

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El comité sostiene que esta problemática se repite desde finales del mes de mayo en centros como la Escuela Infantil de O Milladoiro, el CEP Ventín, la Escuela Infantil de Covas y la Escuela Infantil de la Iglesia, lo que, según señalan, repercute directamente en las condiciones laborales y en el bienestar de los niños y niñas.

Por otra parte, la representación sindical explica que intentó mantener una reunión con la alcaldía para abordar la situación y buscar soluciones, pero el encuentro fue aplazado a última hora tras solicitarse unos requisitos formales que aseguran no se habían pedido anteriormente.

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El comité considera que la salud del personal y de los menores debe ser prioritaria y reclama al concello de Ames la adopción de medidas que garanticen unas condiciones adecuadas en los comedores escolares.

Además, anima a las familias y a la ciudadanía a participar en el próximo pleno municipal, previsto para el jueves 25 de junio, donde esperan conocer las actuaciones previstas por el gobierno local ante esta situación.

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