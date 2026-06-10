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Ames

Ames abre la tercera edición de su concurso fotográfico LGTBIQ+ dentro de la campaña 'Ames a quen ames faino con orgullo'

El certamen busca fomentar la igualdad y la diversidad y estará abierto hasta el 19 de junio

Redacción
10/06/2026 10:03
El fallo del jurado se dará a conocer el 23 de junio y la entrega del premio tendrá lugar el 26 de junio
El fallo del jurado se dará a conocer el 23 de junio y la entrega del premio tendrá lugar el 26 de junio
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El Concello de Ames, a través de la Concellaría de Benestar Social, ha abierto la tercera edición del concurso fotográfico LGTBIQ+ dentro de la campaña 'Ames a quen ames faino con orgullo', con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+.

El certamen tiene como objetivo fomentar la igualdad, la diversidad y la lucha contra la discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+, y cuenta con una buena acogida en sus ediciones anteriores, según destaca la concejala de Benestar Social, Uxía García.

El plazo de presentación de fotografías estará abierto del 10 al 19 de junio, y cada persona podrá participar con un máximo de dos imágenes originales e inéditas. La inscripción es gratuita y debe realizarse a través del correo electrónico habilitado por el Concello.

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Las personas participantes deberán ser mayores de 18 años, independientemente de su lugar de procedencia, y enviar sus datos personales junto a las imágenes, que podrán ser realizadas con cualquier técnica o estilo.

El Concello de Ames publicará las obras participantes en su página web y se reserva la posibilidad de crear una galería fotográfica con las imágenes presentadas.

El fallo del jurado se dará a conocer el 23 de junio y la entrega del premio tendrá lugar el 26 de junio, durante el acto conmemorativo del Día del Orgullo LGTBIQ+ en el municipio.

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