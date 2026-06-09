El concello de Ames visita el centro de inteligencia emocional ElSuno en Biduído
El gobierno local destaca el valor de este tipo de iniciativas para el bienestar y la salud mental de la ciudadanía
El gobierno municipal de Ames visitó este martes el Centro Galego de Intelixencia Emocional, Saúde e Desenvolvemento Persoal ElSuno, situado en la parroquia de Biduído, un espacio dedicado al bienestar emocional, la formación y el desarrollo personal a través de terapias, cursos y retiros.
En la visita participaron el alcalde de Ames, Blas García, junto a las concejalas de Promoción Económica y Empleo, Ana Belén Paz, y de Deportes y Promoción de la Salud, Susana Señorís.
Durante el encuentro, los responsables del centro explicaron su actividad, centrada en la gestión emocional, el acompañamiento personal y la mejora de la calidad de vida mediante herramientas vinculadas a la psicología, la neurociencia y el bienestar.
El alcalde destacó la importancia de contar en el municipio con iniciativas de este tipo, subrayando su alineación con la visión del Concello sobre la promoción de la salud y el bienestar integral.
García señaló que la salud física y emocional son dimensiones inseparables y defendió la necesidad de disponer de espacios que ayuden a la ciudadanía a desarrollar herramientas para afrontar el estrés, la ansiedad o las dificultades emocionales.
El centro ofrece programas formativos, terapias y actividades de retiro, además de un proyecto específico relacionado con el Camino de Santiago centrado en el crecimiento interior.