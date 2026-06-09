El concello de Ames visita el centro de inteligencia emocional ElSuno en Biduído

Los representantes del concello con los directores del centro

El gobierno municipal de Ames visitó este martes el Centro Galego de Intelixencia Emocional, Saúde e Desenvolvemento Persoal ElSuno, situado en la parroquia de Biduído, un espacio dedicado al bienestar emocional, la formación y el desarrollo personal a través de terapias, cursos y retiros.

En la visita participaron el alcalde de Ames, Blas García, junto a las concejalas de Promoción Económica y Empleo, Ana Belén Paz, y de Deportes y Promoción de la Salud, Susana Señorís.

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Durante el encuentro, los responsables del centro explicaron su actividad, centrada en la gestión emocional, el acompañamiento personal y la mejora de la calidad de vida mediante herramientas vinculadas a la psicología, la neurociencia y el bienestar.

El alcalde destacó la importancia de contar en el municipio con iniciativas de este tipo, subrayando su alineación con la visión del Concello sobre la promoción de la salud y el bienestar integral.

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García señaló que la salud física y emocional son dimensiones inseparables y defendió la necesidad de disponer de espacios que ayuden a la ciudadanía a desarrollar herramientas para afrontar el estrés, la ansiedad o las dificultades emocionales.

El centro ofrece programas formativos, terapias y actividades de retiro, además de un proyecto específico relacionado con el Camino de Santiago centrado en el crecimiento interior.