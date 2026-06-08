Ames abre la inscripción para los cursos de iniciación al piragüismo en Tapia

cartel piraguismo 2026

El Concello de Ames ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de los cursos de iniciación al piragüismo que se impartirán en la playa fluvial de Tapia durante la última semana de junio y los meses de julio y agosto.

La actividad está dirigida a los nacidos entre 2012 y 2018 y será impartida por personal del club Ribeiras do Tambre. Los participantes aprenderán las habilidades básicas necesarias para desenvolverse con autonomía en una piragua y adquirir las destrezas fundamentales para la práctica de este deporte.

Los cursos se desarrollarán en dos turnos. El primero tendrá lugar del 22 de junio al 17 de julio y el segundo del 20 de julio al 14 de agosto. Las clases se impartirán los lunes, miércoles y viernes, en horario de 10.30 a 11.45 horas.

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Para participar es imprescindible saber nadar. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

Las personas interesadas pueden solicitar más información y formalizar la inscripción enviando un correo electrónico al concello.

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La iniciativa está organizada por el ayuntamiento de Ames, a través de la Concejalía de Deportes, en colaboración con el club Ribeiras do Tambre y la Diputación de A Coruña. Estos cursos complementan la oferta de actividades deportivas de verano promovidas por el municipio.