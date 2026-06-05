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Ames

UCIN Galicia pide revisar las ayudas del comedor escolar en Ames

La formación denuncia falta de información y reclama transparencia y soluciones para las familias afectadas.

Redacción
05/06/2026 21:20
Jose Luis Calo
José Luis Calo, portavoz de UCIN
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UCIN Galicia ha mostrado su apoyo a varias familias del municipio de Ames que denuncian presuntas deficiencias en la gestión y comunicación de las ayudas destinadas al servicio de comedor escolar durante el curso 2025/2026.

El coordinador de la formación, José Luis Calo, calificó la situación de “muy preocupante” tras mantener contacto con las personas afectadas, que aseguran haber acumulado deudas relacionadas con el servicio sin haber recibido información clara sobre la denegación de las ayudas o la aplicación de las cuotas.

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Desde UCIN Galicia se critica la falta de transparencia en la gestión municipal de este asunto. “Estamos ante un caso que exige explicaciones inmediatas. No es admisible que familias con dificultades económicas descubran meses después que se les han generado deudas sin haber sido informadas de manera adecuada”, señaló Calo.

La formación denuncia además las derivaciones de responsabilidad entre departamentos municipales, lo que, según indican, ha dificultado la búsqueda de soluciones para las familias afectadas.

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UCIN Galicia considera especialmente grave que la falta de comunicación administrativa pueda afectar a menores y generar situaciones de desigualdad, por lo que reclama al Concello de Ames una revisión urgente de los expedientes relacionados con estas ayudas, la apertura de una investigación interna y la adopción de medidas correctoras.

Asimismo, pide que se articulen soluciones para las familias mientras se aclaran los hechos.

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Calo concluyó que “las administraciones públicas deben ayudar a los vecinos, no agravar sus problemas”, y reclamó al gobierno local transparencia y explicaciones inmediatas.

La formación anunció que seguirá haciendo seguimiento del caso y estudiará nuevas iniciativas institucionales si fuera necesario.

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