Detenidas dos personas por una oleada de robos en garajes comunitarios de O Milladoiro

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Ames, ha detenido a dos personas e investiga a una tercera como presuntas autoras de varios delitos contra el patrimonio, de los que la mayoría consistían en hurtos y robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en garajes comunitarios del Milladoiro.

Las tres personas están siendo investigadas por robo con fuerza, hurto y estafa. Según informan desde el Instituto Armado, la bautizada como operación Quimique se inició el pasado mes de marzo al detectarse un aumento de este tipo de delitos en el núcleo urbano amiense.

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Los sospechosos entraban en los aparcamientos durante la noche, aprovechando el acceso o salida de vehículos de los residentes y, una vez en los garajes, sustraían efectos tales como prendas deportivas, documentación personal, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, herramientas o bicicletas. El valor total de los objetos robados supera los 7.000 euros.

El pasado 16 de mayo se localizó y detuvo al principal sospechoso, un hombre de 36 años, y se procedió también a la detención de su pareja, una mujer de 19 que supuestamente colaboraba vendiendo los efectos robados en un local de compraventa de segunda mano.

Además, se investiga a otro hombre de 23 años por su implicación directa en la logística de los robos.

Los investigadores constataron el uso fraudulento de una tarjeta bancaria sustraída en un establecimiento de máquinas expendedoras de Milladoiro, por lo que también les atribuyen el supuesto delito de estafa.