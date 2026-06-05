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Diario de Ferrol

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Ames

Ames recibe el premio del Cpeig por su impulso a la innovación

El colegio destaca la cooperación institucional y el desarrollo tecnológico del municipio

Redacción
05/06/2026 19:21
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Ames consolidouse como referente en innovación e emprendemento destacando iniciativas como InnovAmes
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O Concello de Ames recibe o Premio Colaboración Interadministrativa da Noite do Cpeig por impulsar a cooperación institucional como “ferramenta real de transformación económica e social”.

O Colexio destaca que o municipio se consolidou como “un dos máis dinámicos de Galicia en materia de innovación, emprendemento e desenvolvemento tecnolóxico”, con iniciativas como a xornada InnovAmes e a atracción de empresas tecnolóxicas, innovadoras e de base dixital ao seu entorno.

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O alcalde, Blas García, recollerá a distinción na gala da ‘XVIII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia’, que se celebrará o 12 de xuño en Santiago.

O premio fue concedido polo Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig), que recoñece a capacidade de Ames para impulsar espazos de colaboración entre administracións, tecido empresarial, centros de coñecemento e cidadanía.

Segundo o presidente do Cpeig, Fernando Suárez, Ames consolidouse como referente en innovación e emprendemento, destacando iniciativas como InnovAmes, “convertida xa nun espazo de divulgación tecnolóxica e networking”.

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Tamén se destacan proxectos estratéxicos como a implantación no parque empresarial do Milladoiro do Centro Avanzado de Tecnoloxías Aeroespaciais (Catec), único en España dedicado ao sector aeroespacial.

A xornada InnovAmes, celebrada no Milladoiro, reuniu empresas, centros educativos e universidades, consolidándose como unha cita de referencia no ámbito da innovación local.

O Concello de Ames forma parte da Rede de Cidades da Ciencia e a Innovación (Red Innpulso), integrada por máis de 100 municipios que traballan no desenvolvemento de políticas locais innovadoras.

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