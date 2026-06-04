La Escola Municipal de Teatro de Ames lleva a escena las funciones de fin de curso

La Casa da Cultura do Milladoiro será uno de los espacios de clausura de Escola Municipal de Teatro Archivo

La Escola Municipal de Teatro de Ames celebrará durante este mes de junio las representaciones de clausura del curso 2025-2026 con una programación abierta al público en las Casas da Cultura de Bertamiráns y O Milladoiro. Las funciones permitirán al alumnado mostrar sobre el escenario el trabajo desarrollado a lo largo del año a través de diferentes montajes adaptados a cada grupo de edad.

Las actuaciones comenzarán el 4 de junio en Bertamiráns con la representación de A eclipse, a cargo del grupo inclusivo. El 9 de junio será el turno de los grupos infantiles y juvenil, que pondrán en escena las obras Tufina, unha princesa pouco fina, Un accidente inesperado y A máquina do tempo.

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Por su parte, la Casa da Cultura do Milladoiro acogerá el 10 de junio las representaciones de Unha historia de carapuchiñas, interpretada por el grupo infantil, y Historias dunha comisaría, a cargo del grupo juvenil.

Además, el grupo municipal de teatro cerrará el curso con el estreno de Mobilizad@s, una comedia que aborda con humor y tono paródico algunas de las dificultades del mundo digital actual, como la exposición pública, los engaños en internet o la presión de las redes sociales. La obra podrá verse el 5 de junio en O Milladoiro y el 12 de junio en Bertamiráns, en ambos casos a las 20.30 horas.

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Las invitaciones para todas las funciones ya están disponibles a través de la billeteira electrónica del Concello de Ames. En caso de quedar localidades libres, podrán retirarse el mismo día de cada representación en las respectivas Casas da Cultura.