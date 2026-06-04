La Escola Municipal de Teatro de Ames lleva a escena las funciones de fin de curso
El alumnado representará varias obras durante junio y el grupo municipal estrenará la comedia Mobilizad@s en Bertamiráns y O Milladoiro
La Escola Municipal de Teatro de Ames celebrará durante este mes de junio las representaciones de clausura del curso 2025-2026 con una programación abierta al público en las Casas da Cultura de Bertamiráns y O Milladoiro. Las funciones permitirán al alumnado mostrar sobre el escenario el trabajo desarrollado a lo largo del año a través de diferentes montajes adaptados a cada grupo de edad.
Las actuaciones comenzarán el 4 de junio en Bertamiráns con la representación de A eclipse, a cargo del grupo inclusivo. El 9 de junio será el turno de los grupos infantiles y juvenil, que pondrán en escena las obras Tufina, unha princesa pouco fina, Un accidente inesperado y A máquina do tempo.
Por su parte, la Casa da Cultura do Milladoiro acogerá el 10 de junio las representaciones de Unha historia de carapuchiñas, interpretada por el grupo infantil, y Historias dunha comisaría, a cargo del grupo juvenil.
Además, el grupo municipal de teatro cerrará el curso con el estreno de Mobilizad@s, una comedia que aborda con humor y tono paródico algunas de las dificultades del mundo digital actual, como la exposición pública, los engaños en internet o la presión de las redes sociales. La obra podrá verse el 5 de junio en O Milladoiro y el 12 de junio en Bertamiráns, en ambos casos a las 20.30 horas.
Las invitaciones para todas las funciones ya están disponibles a través de la billeteira electrónica del Concello de Ames. En caso de quedar localidades libres, podrán retirarse el mismo día de cada representación en las respectivas Casas da Cultura.