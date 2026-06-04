Binarial logra dos adjudicaciones del Ministerio de Defensa en proyectos estratégicos de la Armada

Binarial ha sido adjudicataria de dos retos estratégicos del programa EEBA impulsado por la Armada Española para el desarrollo de tecnologías de buques autónomos Cedida

La empresa tecnológica gallega Binarial ha sido adjudicataria de dos retos estratégicos del proyecto Elementos Esenciales del Buque Autónomo (EEBA), impulsado por el Ministerio de Defensa en el marco de su estrategia de innovación abierta para el desarrollo de capacidades navales avanzadas.

La validación de estas adjudicaciones ha sido realizada por la Armada Española, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y AINDEF, lo que sitúa a la compañía en el ecosistema de empresas seleccionadas para aplicar soluciones de Inteligencia Artificial Física (Physical AI) en entornos tácticos de alta exigencia operativa.

El proyecto EEBA busca acelerar el desarrollo de tecnologías duales —con aplicación tanto civil como militar— y reforzar la base industrial y tecnológica de defensa en España, con especial atención a sistemas autónomos navales.

En este contexto, Binarial participará en dos iniciativas clave en colaboración con empresas del sector.

Por un lado, el proyecto NÉBOA, desarrollado junto a Navantia, se centra en la creación de un sistema de toma de decisiones para habilitar una navegación marítima totalmente autónoma. Este sistema se caracteriza por su capacidad de operar en entornos sin señal satelital, garantizando la continuidad de las misiones en condiciones adversas, así como por ofrecer decisiones trazables, auditables y explicables para los operadores.

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Por otro lado, el proyecto TETHRA, en consorcio con SATEC, desarrolla un sistema de mando y control para enjambres de drones marinos basado en redes descentralizadas. Esta arquitectura permite la cooperación autónoma entre unidades y la reorganización automática del sistema en caso de fallos o pérdida de dispositivos, eliminando la dependencia de un nodo central.

Con estas adjudicaciones, la empresa gallega refuerza su posición en el ámbito de la innovación aplicada a sistemas autónomos y defensa, incorporando su tecnología de Inteligencia Artificial Física a programas considerados estratégicos para la futura generación de capacidades navales en España.

Un punto de inflexión para la escalabilidad tecnológica

La confirmación de estos proyectos certifica de forma objetiva la madurez y el carácter dual de las soluciones de Binarial, situando a la compañía en un escenario óptimo para acelerar su hoja de ruta, marcada por la evolución hacia la robótica humanoide y los sistemas de inteligencia artificial aplicada al mundo físico.

El desarrollo de esta tecnología, realizada íntegramente desde sus instalaciones en Ames (A Coruña), refuerza la capacidad de Binarial para generar alianzas estratégicas de alto valor y pone de manifiesto el crecimiento del ecosistema tecnológico gallego, que está impulsando talento altamente especializado y soluciones avanzadas con proyección internacional.

“Lograr este nivel de reconocimiento competitivo es el resultado directo de nuestra apuesta constante por la I+D de vanguardia en Physical AI. La verdadera soberanía se construye desde el talento y la capacidad de ejecución, garantizando sistemas autónomos avanzados sin dependencias de terceros”, destaca Rodrigo Randulfe, CEO y cofundador de Binarial.